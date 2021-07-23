Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 9 августа возобновит авиасообщение еще с тремя странами — Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Уточняется, что рейсы в Бахрейн по маршруту Москва — Манама будут выполняться с частотой два рейса в неделю. В Доминикану самолеты из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плату будут летать три рейса в неделю. Рейсы в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев будут выполняться с частотой три рейса в неделю.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 августа увеличит количество регулярных авиарейсов в Белоруссию, в частности, их число из Москвы в Минск будет увеличено вдвое, до 20 рейсов в неделю. Кроме того, будет увеличено количество рейсов из Сочи и Краснодара в белорусскую столицу. На каждом маршруте будет выполняться по три вылета в неделю.