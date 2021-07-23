В Росавиации объяснили отказ авиакомпаниям в допуске на полеты в Египет

Отказ российским авиакомпаниям в допуске на выполнение полетов в Египет был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами страны. Такое объяснение ситуации дали «Известиям» в Росавиации.

Отмечается, что вопрос о предоставлении допусков российским авиакомпаниям на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решаться Межведомственной комиссией, в которую войдут представители Минтранса России, Минэкономразвития России, ФАС России, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма.

Тем не менее комиссия примет решение только после положительного решения Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса о возобновлении чартерного авиасообщения с Египтом.

Ранее в июле Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение полетов в Египет — всего было подано более 230 заявок. Так, заявки на чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов подали 10 авиаперевозчиков, среди которых «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar.

