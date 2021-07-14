Названо условие для возобновления авиасообщения с Египтом

Оперштаб примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом по итогам экспертизы

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта по итогам экспертизы эпидемиологической ситуации в стране. Такое условие для запуска чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх назвали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Сообщалось, что в Египет будет направлена делегация экспертов, которая оценит соблюдение профилактических мероприятий в отелях и гостиницах, а также возможности лабораторий и медицинских учреждений.

Ранее в июле россиянам разъяснили правила въезда в Египет после запуска чартерных перевозок. Для пересечения границы туристу могут потребоваться отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V».