В Египте назвали возможные сроки запуска чартерного авиасообщения с Россией

В середине августа Египет планирует запустить чартерное авиасообщение с Россией. Такие возможные сроки назвал председатель Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али, сообщает Egypt Independent.

По его словам, россияне смогут приехать на египетские курорты в течение ближайших нескольких недель. Он полегает, что туристический поток может составить от 200 до 300 тысяч человек ежемесячно, при этом ожидается, что в первый месяц после возобновления авиасообщения страну посетят около 150 тысяч туристов.

Также эксперт считает, что увеличение загрузки отелей с 50 до 70 процентов полностью отвечает интересам туристического сектора. Данное решение, по его мнению, не окажет негативного влияния на применяемые в гостиницах меры из-за распространения COVID-19.

Для въезда в Египет россиянам требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до поездки. Туристы, вакцинированные «Спутником V», освобождаются от этого правила — вместо этого они должны иметь при себе сертификат, подтверждающий факт прививки двумя компонентами препарата.

Ранее в июле стало известно о том, что Россия направит межведомственную делегацию в Египет для оценки ситуации с коронавирусом в стране. Отмечалось, что такое решение было принято для обеспечения охраны здоровья российских туристов. Группа экспертов оценит эпидемиологическую ситуацию на курортах, профилактические мероприятия в местах размещения отдыхающих, а также возможности медицинских учреждений страны.