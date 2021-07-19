Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение полетов в Египет

Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение рейсов на курорты Египта — всего было подано более 230 заявок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ ведомства.

Согласно документу, заявки на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов подали 10 авиаперевозчиков, среди которых «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar.

По данным источника издания, причиной отказа могло стать отсутствие решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о параметрах возобновления регулярного авиасообщения.

Ранее в июле стало известно, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта по итогам экспертизы эпидемиологической ситуации в стране. Делегация специалистов оценит соблюдение профилактических мероприятий в отелях и гостиницах, а также возможности лабораторий и медицинских учреждений.