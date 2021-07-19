Египет объявил о смягчении антиковидных ограничений для россиян

Власти Египта объявили о смягчении антиковидных ограничений в сфере досуга и развлечений. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Министерство туризма и древностей Египта решило снять запрет на работу театров, парков развлечений, казино, концертных залов и ночных клубов — данные учреждения смогут принимать гостей при условии соблюдения санитарных мер и при наличии специальной лицензии от Минтуризма.

Отмечается, что послабления сделаны с прицелом на скорое возвращение российских туристов на популярные курорты Красного моря прямыми чартерным рейсами.

Как следует из заявлений местных властей, сейчас ситуация с распространением коронавируса в Египте стабилизируется — число новых случаев заражения в стуки опустилось ниже 100.

Ранее в июле стало известно, что Россия примет решение о возобновлении прямого авиасообщения с курортами Египта по итогам экспертизы эпидемиологической ситуации в стране, куда будет направлена делегация экспертов для оценки соблюдения профилактических мероприятий в отелях и гостиницах.