Названо условие возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, восстановление полетов между странами возможно после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Руденко добавил, что введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию был вынужденной мерой из-за антироссийской провокации.

«Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего», — отметил политик.

Ранее в июле стали известны новые правила въезда в Грузию — с 5 июля все туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест при пересечении границы вне зависимости от того, является ли путешественник вакцинированным или нет.