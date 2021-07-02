Стали известны новые правила въезда в Грузию — с 5 июля все туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Грузии.

Так, согласно тексту сообщения, вне зависимости от того, является ли путешественник вакцинированным или нет, для въезда в Грузию ему необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Ранее в июне россиянам разъяснили правила въезда в Грузию после открытия правительством с 1 июня сухопутных границ. Так, уточнялось, что в страну пускают иностранцев с любой прививкой, а для въезда непривитым путешественникам нужно было сдать два ПЦР-теста — перед прилетом и на третий день пребывания в государстве.