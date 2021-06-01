Россиянам разъяснили правила въезда в Грузию после открытия правительством с 1 июня сухопутных границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Службы по предотвращению распространения коронавируса.

Так, уточняется, что в Грузию пускают иностранцев с любой прививкой — российские вакцины также входят в список разрешенных.

По установленным правилам, для въезда в страну нужно предоставить документ о прохождении полной вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три дня до прибытия в страну. Непривитые путешественники должны сдать два ПЦР-теста — перед прилетом и на третий день пребывания в государстве. При этом все предоставленные документы должны быть переведены на грузинский или английский язык.

24 февраля Грузия расширила список стран, граждане которых могут открыто пересекать воздушную границу при соблюдении определенных условий — в список вошли в том числе россияне. Ранее правительство республики объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного ввиду вспышки коронавирусной инфекции с 1 февраля.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.