Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию. О необходимых условиях поездки в страну сообщили на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Сейчас пересечение наземной границы для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, скорее всего, будут тщательно проверять на границе, говорится в АТОР.

Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня 2021 года, но для российских туристов это ничего не меняет, сухопутная граница с Грузией закрыта с российской стороны, следует из сообщения.

«Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют», — рассказала руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

С 1 марта Грузия разрешила российским туристам перелеты, но Россия не возобновила авиасообщение со страной. Попасть в Грузию могли лишь самостоятельные туристы, которые сами покупают билеты, арендуют жилье в стране пребывания через третьи страны. Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране.

Ранее в Турции рассказали об изменениях в системе «все включено». По словам мэра Бодрума, речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. Он добавил, что сейчас туризм в городе безопасен, около 90 процентов объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.