Грузия объявила об открытии сухопутных границ

Власти Грузии объявили об открытии с 1 июня сухопутных границ, которые оставались закрытыми в течение года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе.

Уточняется, что пересечение границ станет возможным для соседних государств при условии наличия отрицательного ПЦР-теста или справки о прохождении полного курса вакцинации.

Грузия расширила список стран, граждане которых могут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий 24 февраля — в список вошли, в том числе, россияне. Теперь они смогут свободно прибывать в страну по воздуху. Условием въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19.

Правительство республики объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного ввиду вспышки коронавирусной инфекции, с 1 февраля. При этом сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми. Выезд россиян через наземные пункты пропуска в Грузию ограничен распоряжением Правительства России от 27 марта 2020 г. N 763-р. Под исключение попадают туристы, отправляющиеся к родственникам или на лечение.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.