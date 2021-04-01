В Кремле заявили об опасности посещать Грузию

Российским туристам опасно посещать Грузию из-за протестов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя митинги, которые вспыхнули в Тбилиси после визита российского телеведущего Владимира Познера, представитель Кремля сказал, что отечественные путешественники должны четко помнить о рисках, связанных с поездками в эту страну.

Ранее 1 апреля Песков уже высказывался по поводу инцидента с Познером в Тбилиси, которого вынудили покинуть Грузию.

Владимир Познер планировал отпраздновать в Грузии свое 87-летие, однако его приезд вызвал акцию протеста. В частности, гражданам не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

В четверг утром журналист вылетел из Тбилиси в Россию. СМИ писали, что именинник и его гости покинули отель через оцепление полиции.