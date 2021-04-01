Захарова отреагировала на протесты в Грузии после приезда Познера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на протесты, вспыхнувшие в Грузии после прилета в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера. Своим мнением она поделилась в Facebook.

Дипломат разместила на своей странице репост видео с места событий и заметила, что в некоторых государствах развитие демократии принимает нецивилизованные формы. «Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», — написала она.

Ранее стало известно, что прилет Познера в Тбилиси спровоцировал акцию протеста. Гнев митингующих вызвали заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Позже в грузинской полиции сообщили, что российский телеведущий и еще около 30 человек были оштрафованы за нарушение карантинных мер по коронавирусу во время визита в столицу республики. В пресс-службе МВД пояснили, что журналист понес наказание за то, что решил отпраздновать свой 87-й день рождения и организовал массовое мероприятие в условиях пандемии. Сам же Познер уже покинул страну и находится в России.