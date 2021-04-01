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Кремль осудил протесты грузин против Познера

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в Грузии в отношении российских граждан. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, которого вынудили покинуть страну, передает РИА Новости.

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — сказал Песков, комментируя протесты грузин.

Пресс-секретарь российского лидера поздравил тележурналиста с днем рождения. «Лучше его все же встречать [день рождения] дома, здесь спокойнее», — добавил он.

Журналист планировал отпраздновать в Грузии свое 87-летие, однако его приезд вызвал акцию протеста. В частности, протестующим не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

В четверг утром журналист вылетел из Тбилиси в Россию. СМИ писали, что именинник и его гости покинули отель через оцепление полиции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поездки в Грузию небезопасными для граждан РФ.

Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года.

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