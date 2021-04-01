В Госдуме отреагировали на протесты в Тбилиси из-за Познера

Акции протеста в Тбилиси из-за приезда журналиста Владимира Познера демонстрируют, что находиться в этой стране небезопасно для россиян, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее мнение он выразил в своем Telegram-канале в четверг, 1 апреля.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», — написал он.

Спикер сравнил произошедшее с событиями июня 2019 года, когда в грузинской столице вспыхнули многотысячные акции протеста из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия. «Все это, безусловно, только разрушает Грузию», — посетовал Володин.

Накануне стало известно, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии». В четверг утром журналист вылетел из Тбилиси в Россию. По данным СМИ, Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции. Журналист планировал отпраздновать в Грузии свое 87-летие.