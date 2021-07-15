Россиянка назвала пять минусов популярного грузинского курорта

Российская туристка побывала в Батуми и назвала пять минусов, которые могут омрачить отдых. Своими впечатлениям девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам блогерши, в Грузии за последнее время выросли цены на различные услуги и товары. Тем не менее, в Батуми еще можно купить овощи и фрукты «за копейки». Например, персики или деревенские помидоры по 25-30 рублей за килограмм.

Кроме того, девушка упомянула сложности, с которыми приходится сталкиваться при попытках добраться до Батуми во время пандемии. Так, она отметила необходимость делать пересадку в Тбилиси и невозможность въехать в страну через наземную границу.

Другой недостаток курорта — это активная стройка новых объектов по всему городу, которая сопровождается пылью и шумом. «Это кажется невероятным, но тут вполне реально снять апартаменты в доме, который еще достраивают!» — отметила она.

Также среди минусов Батуми путешественница указала обилие медуз в море и чрезмерную навязчивость торговцев на пляжах, к которой, по ее мнению, все же можно привыкнуть.

«Через пару дней привыкаешь. Но с непривычки хочется спрятаться под шезлонг или не выходить из моря», — добавила автор статьи.

Ранее в июле российский турист забронировал частные апартаменты в Батуми на известном сайте и едва не стал жертвой мошенников. Так, мужчина выбрал «квартиру мечты» с дизайнерским ремонтом за 1470 рублей в сутки площадью 50 квадратных метров. Однако объявление о сдаче апартаментов оказалось фейковым — эти же снимки использовались в различных рекламах мебельных магазинов и на сторонних сайтах.