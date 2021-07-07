Россиянин забронировал апартаменты в Грузии и едва не стал жертвой мошенников

Россиянин забронировал частные апартаменты в Батуми на известном сайте и едва не стал жертвой мошенников. Своим опытом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туриста, на популярном грузинском курорте выгоднее останавливаться не в отелях, а в частных апартаментах — стоимость бюджетных вариантов не будет превышать тысячи рублей за ночь. Поэтому, планируя поездку в Батуми, автор статьи выбрал «квартиру мечты» с дизайнерским ремонтом за 1470 рублей в сутки площадью 50 квадратных метров.

После того, как блогер ввел данные банковской карты и бронирование было подтверждено, с ним связался собственник апартаментов. Он несколько раз уточнял даты заезда и попросил поделиться с ним российским телефонным номером. Спустя минуту автору пришло СМС якобы от сайта c ссылкой на страницу оплаты.

Веб-страница оказалась точной копией сервиса Booking — мужчине предлагалось снова ввести данные своей карты. Заподозрив обман, он решил проверить фотографии квартиры через «Яндекс.Картинки». Его догадки подтвердились — эти же снимки использовались в различных рекламах мебельных магазинов и на сторонних сайтах.

В завершении мужчина обратил внимание на дату размещения объявления на Booking — оно появилось на сайте в этот же день. «Видимо, я стал первым "лохом", клюнувшим на него», — написал блогер.

Ранее в марте российский турист отправился в Абхазию с целью опровергнуть распространенный миф о том, что в стране могут легко обсчитать и обворовать путешественника. Однако во время экскурсии по ущелью мужчина был обманут — его обсчитали в ресторане, включив в счет бутылку вина вместо двух бокалов.