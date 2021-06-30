Россиянин «захватил» пляж в Сочи и нелегально сдавал туристам лежаки

Россиянин «захватил» пляж в Сочи и сдавал инвентарь за деньги, прикрываясь спецслужбами. Желание нажиться врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров раскритиковал в своем Instagram-аккаунте.

Предприимчивый мужчина организовал на части побережья платную зону отдыха — он нелегально разместил на территории зонтики, лежаки в виде кроватей, бунгало и сдавал их за деньги отдыхающим. Отмечается, что мошенник выбрал для этого укромный и чистый пляж.

«Клубника на тротуарах была, чача в багажнике была, будки кваса на переходах были, но вот чтобы самозахват целого пляжа, такого в мою бытность еще не было!» — написал глава.

Чиновник с возмущением отметил, что у него есть более важные дела, чем «бродить по федеральной территории как Буратино в стране дураков». Например, обсуждение Генплана и бюджета, а также решение реальных проблем горожан. Столяров добавил, что нелегальный инвентарь уже вывезен с пляжа, однако людей, которые заплатили деньги за шезлонги, беспокоить не стали.

Ранее в апреле сообщалось о новом способе, которым пользуются крымские отели с целью нажиться на туристах. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, владельцы гостиниц начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены.