Россиян предупредили о схемах мошенничества при бронировании отелей

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества при бронировании отелей в сезон отпусков. Они рассказали «Известиям», какие уловки используют злоумышленники для кражи данных банковских карт.

По мнению специалистов, на рост мошенничества повлиял новый способ создания фишинговых страниц — через специализированные Telegram-боты.

Старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров заявил, что Telegram-боты позволяют легко сгенерировать фишинговые страницы под видом известного бренда. «В целом вариаций создания фишинговых сайтов много: самостоятельно скопировать дизайн популярного ресурса аренды жилья и добавить в него фишинг-компонент. Еще проще — купить фишинг-кит. Это набор готовых инструментов для создания и запуска фишинговых страниц», — пояснил Егоров.

О популярности фишинговых сайтов у мошенников сообщила и старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова. Она отметила, что иногда злоумышленники задействуют официальные сайты в своих схемах. Например, пользователю предлагают покинуть платформу и продолжить дальнейшее общение в мессенджере, где присылают фишинговую ссылку для оплаты заказа. «Такая схема используется для того, чтобы обойти антифишинговые системы безопасности сервисов», — пояснила Щербакова.

На сайт-подделку можно подать жалобу, напомнила адвокат Виктория Данильченко. Претензию можно направить в Google и «Яндекс» или Роскомнадзор. По словам юриста, преступнику грозит лишение свободы до шести лет и штраф до 500 тысяч рублей или возмещение автору всех убытков и выплата штрафа до пяти миллионов рублей. Данильченко напомнила, что заключение договора найма при сдаче или аренде жилья может избавить от проблем. Также она призвала проверить реальность объекта «хотя бы через Google-карты» и обращать внимание на заниженную цену, из-за которой стоит насторожиться.

21 июня министерство торговли Турции предупредило россиян о распространенных схемах обмана с отелями в связи с увеличением туристического потока. Так, перед самостоятельным бронированием объекта размещения туристам рекомендуется проверить на достоверность информацию об отеле, полученную от третьих лиц из социальных сетей или каналов электронной почты.

Ранее в июне вирусолог оценил снятие ограничений на полеты в Турцию фразой «на грабли наступаем». По мнению руководителя Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова, решение открыть Турцию идет вразрез с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.