Раскрыты самые популярные среди россиян направления для поездок в августе

Самым популярным направлением августа для поездок среди россиян назван Симферополь — средняя стоимость авиабилета начинается от 8,5 тысячи рублей. Такие данные были раскрыты в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации аналитиков, в Симферополь запланировали отправиться 16,6 процента туристов. Вторым по популярности направлением оказалась Москва — около 13,7 процента оформленных авиабилетов. Средняя стоимость перелета в одну сторону составила 7,3 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров Сочи — 13,3 процента россиян решили отправиться сюда в августе. Авиабилет в город-курорт обойдется туристу в 7,7 тысячи рублей. На четвертом и пятом местах Анапа и Санкт-Петербург со средней стоимостью перелета 8,1 и 8,6 тысячи рублей соответственно.

Также среди востребованных маршрутов августа оказались Геленджик, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Сургут, Ростов-на-Дону, Мурманск, Тюмень и Новосибирск.

Отмечается, что в среднем стоимость авиабилетов по всем направлениям в 2021 году выросла на семь процентов по сравнению с прошлым годом, но в то же время цены оказались ниже на десять процентов уровня 2019 года.

Ранее россиянам назвали самые дешевые пляжные направления в конце июля — самым дешевым курортом оказался Сочи — отдохнуть 10 дней на черноморском побережье можно за 30,3 тысячи рублей, перелет и питание включены в стоимость. Также эксперты отметили снижение цен на путевки в Абхазию — стоимость пакетного тура составила 39,2 тысячи рублей.

