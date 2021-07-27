Россиянам назвали самые популярные озера для отдыха внутри страны

Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области, озеро Банное или Яктыкуль в Башкирии названы самыми популярными водоемами для отдыха в России в августе 2021 года. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, отмечается интерес путешественников к соленым озерам Оренбуржья и Алтайского края, озерам в Карелии, Плещееву озеру в Переславле-Залесском и к озеру Байкал.

По данным аналитиков, продолжительность отдыха у водоемов внутри страны составляет от 2 до 11 ночей, при этом стоимость проживания варьируется от двух до шести тысяч рублей в сутки.

Самым бюджетным направлением стал Соль-Илецк Оренбургской области, а наиболее дорогим — город Осташков в Тверской области.

Ранее в июле стало известно о разработке экскурсии по дну Телецкого озера в Горном Алтае. Погрузиться на дно водоема можно будет со специалистами биосферного заповедника. Туристов будут сопровождать на протяжении всего маршрута, длина которого составляет около 200 метров.