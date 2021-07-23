Россияне назвали самые желанные природные достопримечательности внутри страны

Россияне назвали природные достопримечательности, которые они мечтают посетить больше всего — в топ-3 самых желанных мест внутри страны вошли Камчатка, Алтай и озеро Байкал. Об этом стало известно из исследований онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Большинство опрошенных (60 процентов) считают, что российские природные объекты превосходят по красоте зарубежные. Самым привлекательным регионом оказалась Камчатка — 26 процентов респондентов хотели бы увидеть знаменитые вулканы, Тихий океан и насладиться нетронутой природой.

Для 19 процентов опрошенных самым привлекательным местом стал Алтай с его лесами и просторами полей. На третьем месте разместился Байкал, куда путешественники предпочли бы отправиться зимой, чтобы покататься на коньках по кристально-голубому льду.

Кроме того, многие россияне интересуются поездками в Карелию ради уникальной северной природы, в Дагестан, где расположен известный Сулакский каньон, а также на Кольский полуостров и Сахалин.

При этом, как считают 68 процентов опрошенных, путешествия по России — это дорогое удовольствие. Тем не менее, 59 процентов уже планируют совершить такую поездку.

Ранее в июле правительство Челябинской области заявило о намерении признать озеро Тургояк памятником природы. Около водоема, который также известен как «брат Байкала» планируется создать туристическую инфраструктуру — парковки и рекреационные зоны.