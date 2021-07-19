В Горном Алтае туристам предложат подводный маршрут по дну Телецкого озера

В Горном Алтае туристам предложат подводную экскурсию, во время которой они смогут пройти по дну Телецкого озера. Об этом пишет INC News.

Сообщается, что погрузиться на дно озера можно будет со специалистами Алтайского биосферного заповедника. Туристов будут сопровождать на протяжении всего маршрута, длина которого составляет около 200 метров.

Новичкам разрешат погрузиться на пять метров, а опытные дайверы смогут опуститься на самое дно, где находится затонувший пирс. Отмечается, что в 1990-е годы его разбило волной, и с тех пор он является пристанищем для обитателей водоема.

Ранее в июле в Алтайском крае запланировали построить туристический кластер и палеопарк. Новое привлекательное для путешественников место появится вокруг Денисовой пещеры. По словам заместителя генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, в палеопарке будут размещены инсталляции в виде пещеры и различных животных.