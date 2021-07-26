Более 20 километров береговой линии озера Ханка очистили от мусора

На акватории озера Ханка начаты работы по сбору брошенных орудий лова и мусора. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно до ноября. Качество выполненных работы проверило агентство по рыболовству Приморского края.

«От бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более 20 километров береговой полосы. С отдыхающими гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. Составлен административный протокол за незаконный лов накидной сетью», – сообщили в ведомстве.

По словам руководителя агенства Валерия Корко, мероприятия по сбору мусора будут проводиться не реже одного раза в месяц.