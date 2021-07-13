Экоактивисты очистили от мусора берег Волги

В Нижнем Новгороде экоактивисты в рамках экспедиции «Чистая Волга» очистили от мусора берег реки. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
В акции приняли участие около 50 волонтеров, сотрудники ТПП Нижегородской области и Минэкологии региона, а также компаний «Филип Моррис Интернешнл», группы компаний REDMOND, ООО «АмРест», «Ингосстрах», ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Центр-инвест», Благотворительного экологического фонда «Цивилизация».
Участники акции убрали мусор на территории полуострова Печерские пески, они использовали технологию раздельного сбора отходов.
Всего в рамках субботника собрали около 16 кубометров мусора.