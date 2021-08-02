Россияне проехались на крымских поездах и поделились своими впечатлениями

Россияне, путешествовавшие на полуостров Крым на поездах, поделились своими впечатлениями о курсирующих составах. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В целом поездкой остались довольны 91,5 процента пассажиров. Нейтрально путешествие оценили 4,8 процента, а негативные отзывы оставили лишь 3,7 процента респондентов.

Впечатления путешественников сильно зависели от того, в какой вагон они купили билет — новый или старый. Тем не менее абсолютное большинство туристов отметили комфорт и чистоту в поездке, а именно — слоты под телефонные зарядки, расположение розеток и новое белье.

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Также проехавшиеся на отечественных составах участники опроса оценили уровень сервиса. Обслуживанием в поездах довольны 94,1 процента пассажиров. Они отметили внимание проводников, их вежливость, обходительность и« интерес к работе».

Состоянию туалетов дали положительную оценку 84 процента путешественников. Согласно отзывам, кондиционеры есть в каждом вагоне, однако они работают только во время движения, поэтому на остановках может быть душно.

2 августа РЖД открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Обязательным условием скидки является совместное путешествие хотя бы одного родителя или законного опекуна с ребенком.

