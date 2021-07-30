Дети из реабилитационных центров Приморья создали арт-объекты на тему космоса

Воспитанники социально-реабилитационных центров Приморского края создали шесть арт-объектов, посвященных теме космоса. Об этом сообщает портал Primpress.

Участникам проекта «Арт-десант: поехали!» дали возможность придумать собственные эскизы их будущих рисунков. Так, например, воспитанники Уссурийского центра изобразили космический аппарат «Луноход-1», а дети из Лесозаводского центра «Жемчужина» нарисовали первого человека, вышедшего в открытый космос, — Андрея Леонова.

На территории Октябрьского социально-реабилитационного центра повесили работу с изображением первого искусственного спутника Земли, в «Парусе надежды» — космический корабль «Буран», в Кавалеровском центре — станцию «Салют». Наконец, воспитанники Спасского центра совместно с педагогами создали арт-объект с изображением космической программы «Венера».

Ране в июле сообщалось, что художница превратила заборы Екатеринбурга в арт-объект. Анастасия Пищугина выбрала в качестве площадки для своей работы заборы на улице Луначарского и в Почтовом переулке. Она создала из проволоки силуэты животных, которых можно встретить на Урале.