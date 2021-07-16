В России впервые появится этнографический лагерь для детей

В парке «Ключи» в Прохоровском районе Белгородской области появится первый в России этнографический лагерь для детей. Об этом сообщает Regnum.

Детский палаточный лагерь уже начал работу в туристическом комплексе. Сейчас в парке «Ключи» отдыхают 28 детей от 12 до 17 лет. Они живут в палатках, в лагере есть санитарно-гигиеническая зона, площадка для двигательной деятельности, медицинский блок и круглосуточно дежурит медицинский работник.

Губернатор региона Вячеслав Гладков поделился с детьми планами по созданию этнографической площадки на базе лагеря.

«Хотим воссоздать историческую атмосферу исконной Руси. Со стилизованными домами, лаптями и холщовыми одеждами, чтобы можно было погрузиться на 100% в историю и ощутить единение с природой. Также у каждого будет возможность освоить старорусское ремесло! Настоящая машина времени!» — рассказал он.