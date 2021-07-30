Художница превратила заборы Екатеринбурга в арт-объект

Художница из Екатеринбурга превратила городские заборы в арт-объект в рамках Международного фестиваля «Стенограффия». Об этом сообщает портал Global City.

Анастасия Пищугина выбрала в качестве площадки для своей работы заборы на улице Луначарского и в Почтовом переулке. Она создала из проволоки силуэты животных, которых можно встретить на Урале: ящериц, лосей и уток.

На другой локации художница вместе с волонтерами соорудила геометрический орнамент из светоотражающей ленты, отсылающий к финно-угорским узорам. Объект под названием «Пазл Урал» подразумевает под собой сочетание природных и индустриальных ландшафтов края, которые складываются в единую картину.

Ранее в июле российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, представил новый арт-объект на здании в Нижнем Новгороде. Известно, что работа под названием «Шоу Трумана» появилась на стене дома номер 19 на Алексеевской улице. По словам художника, он вдохновлялся одноименной кинокартиной.