Российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, представил новый арт-объект на здании в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля уличного искусства «Место». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что работа под названием «Шоу Трумана» появилась на стене дома номер 19 на Алексеевской улице. По словам художника, он вдохновлялся одноименной кинокартиной, по сюжету которой главный герой обнаруживает, что живет в огромной декорации. «Я решил воссоздать небесную стену — пустив по старой кирпичной стене пелену текста, цитирующего фильм — "Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят"», — объяснил он в подписи к публикации.

Пост набрал больше 19 тысяч лайков. Поклонники оценили работу каллиграфа и поблагодарили его в комментариях. «Вау. Очень здорово», «Нижнему в этому году повезло с количеством крутых работ. Спасибо, Покрас», «От всех нижегородцев огромное спасибо, что делаешь лучше наш город», «Нереально круто!» — писали они.

Ранее в июле стало известно, что в Тюмени двое художников «превратили» стены гаражного кооператива в галерею современного искусства. В городе прошел фестиваль «Морфология улиц». На нем авторы стрит-артов попытались изобразить неосязаемые вещи. Например, в первой работе была отображена ласка.