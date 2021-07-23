В Рыбинске появятся граффити с историческими сюжетами

В Рыбинске, расположенном в Ярославской области, к 950-летию города на зданиях появятся граффити с историческими сюжетами и персонами. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным ведомства, всего должно быть сделано четыре росписи на стенах зданий. Уже известно о первых готовых работах — изображении Екатерины II в центре города и бурлаков, вытягивающих за собой на берег судно, на стене организации «Северный водоканал». Такая возможность создать картины представилась стрит-арт художнику Григорию Сидякову.

Он же в скором времени сделает граффити и на стене дворца спорта «Полет» на Волжской набережной. На ней появится медведь-хоккеист. Еще одно изображение художнику позволили создать на здании в части сада имени М. Н. Журавлева.

Как отметил сам Сидяков, его заказы расписаны на месяц вперед. «Но, когда мне предложили поработать в Рыбинске, я не смог отказаться. Проект очень интересный», — сказал он. Мастер по росписи также добавил, что сделать подарок горожанам было для него очень почетным предложением.

Ранее стало известно, что в Тюмени двое художников «превратили» стены гаражного кооператива в галерею современного искусства. В городе прошел фестиваль «Морфология улиц». На нем авторы стрит-артов попытались изобразить неосязаемые вещи. Например, в первой работе была отображена ласка.

