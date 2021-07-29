Здание драмтеатра в Калуге превратят в арт-объект в честь 650-летия города

Здание областного драматического театра в Калуге превратят в арт-объект в честь 650-летия города. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По вечерам 14 и 15 августа на Театральной площади будут показывать светомузыкальное представление под названием «День города. Калуга 650».

По словам начальницы управления культуры города Яны Васиной, специальный трехминутный юбилейный видеоконтент будут демонстрировать на стенах здания каждые 20 минут с 20:00 до 23:00 часов.

Ранее в июле сообщалось, что в Тюмени открылась уличная выставка к 435-летию города. Экспозиция «Мы вовсе не тени безмолвные» расположилась на Текутьевском бульваре, в непосредственной близости от старинного одноименного кладбища, где похоронены известные тюменские купцы и меценаты. Она посвящена историям из жизни людей, внесших вклад в развитие города.