На главном стадионе Мордовии открылся арт-фестиваль «Угория»

На главном стадионе Мордовии открылся фестиваль современных искусств «Угория». Об этом сообщает «Российская газета».

«Мордовия Арена» и прилегающие территории превратились на время мероприятия в музей под открытым небом. Там молодые художники из регионов и ближнего зарубежья работают над своими творениями, а зрители могут принять участие в процессе.

«Москва, Пермь, Омск, Санкт-Петербург, Казахстан... Это только те участники, что уже приехали. Ожидаем еще гостей из других регионов», — заявила специалист по маркетингу «Мордовии Арены» Диана Самараковская.

В качестве холстов участники используют бетонные плиты и листы фанеры. Например, саранская художница Юлия Иванова создала работу «Тавлинский конь», использовав при этом объемные фрагменты, такие как камни, кофейные зерна, бутылочки, мешковина, бумага, мячик для пинг-понга. В связи с этим арт-объект можно оценить не только визуально, но и тактильно.

Москвичка Анна Кондратьева нацарапала на бетоне свое творение «Березовая роща». Согласно ее задумке, посетители фестиваля могут дополнить работу — для этого им нужно отодрать фрагмент покрытия.

Фестиваль «Угория» продлится до сентября. Созданные в рамках мероприятия произведения будут украшать территорию фестиваля весь год.