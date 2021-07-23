В Никола-Ленивце открывается фестиваль «Архстояние»

В арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, открылся международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 июля.

«Тема этого фестиваля — "Личное". Для художника каждая работа — это что-то очень личное, однако из множества идей каждый творец выбирает для воплощения единственный вариант», — заявил куратор фестиваля Антон Кочуркин.

На мероприятии, в частности, будут представлены арт-объекты архитектора Сергея Кузнецова, художника Владимира Наседкина и творческого дуэта Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Также в рамках фестиваля пройдут перформансы и концерты.

22 июля сообщалось, что архитектор Сергей Кузнецов вместе с концерном «КРОСТ» построил в деревне Никола-Ленивец Калужской области дом в форме трубы. Постройка весом 12 тонн появилась в деревне в рамках «Архстояния».

В августе 2020-го необычный дом появился на территории арт-пространства «Деревня» недалеко от подмосковного Можайска.