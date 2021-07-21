Казармы США заменят стильными домами

Бывшую военную базу США с казармами в немецком городе Мангейме заменят стильным кварталом Traumhaus Funari с разноцветными домами. Жители обновленного района на юго-западе Германии смогут сами выбрать дизайн для своей недвижимости, в которой архитекторы учтут требования по экологичности и комфорту, передает ArchDaily.

Реализацией проекта на территории американского военного городка Benjamin Franklin Village, открытого в 1947 году после Второй мировой войны и просуществовавшего до 2012-го, займется нидерландское архитектурное бюро MVRDV. Площадь в 27 тысяч квадратных метров застроят домами на десять тысяч человек.

Будущим жителям предложат каталог из четырех типов жилья в том числе на сваях и на одной «ноге», что позволяет использовать пространство под домом. Есть несколько вариантов обшивки и сочетаний цветов для оформления фасадов, а также планировок для сада и игровых детских площадок с эко-пространствами. В новом районе будет много зелени, а автомобильную стоянку спрячут под землю, чтобы сделать все дороги пешеходными. Первая очередь из 124 домов будет готова уже в 2022 году, указано на сайте проекта.

Минстрой России пообещал в ближайшее время разработать для страны проект строительства «умных» поселков. По плану ведомства, новое жилье в пригородах совместит в себе самые современные технологии, которые облегчат быт и увеличат комфорт россиян, а также повысят энергоэффективность зданий в плане ЖКХ.