У задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, нашли роскошный особняк с золотым унитазом. Фотографии коттеджа публикует депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На снимки попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванна с золотыми смесителями.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна 1 /3

Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.