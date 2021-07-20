Депутат Госдумы сообщил о спецоперации по задержанию главы ГИБДД Ставрополья

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о спецоперации по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества. Об этом Хинштейн во вторник, 20 июля, сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Хинштейна, спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе нее была задержана «практически вся верхушка» управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников.

Ранее сообщалось, что следователи пришли в Министерство экологии Челябинской области. Следственные действия связали с задержанием заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова.