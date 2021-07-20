Следователи пришли в Министерство экологии российского региона

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета России пришли в региональное Министерство экологии. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в министерстве подтвердили информацию о проведении в здании следственных действий. Ведомство сообщило, что предоставило сотрудникам правоохранительных органов все интересующие их документы.

Как сообщает «Комсомольская правда», следственные действия связаны с задержанием заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова.

Виталию Безрукову 28 лет. С 2014 по 2018 годы он возглавлял благотворительный экологический фонд «Моя планета», который в том числе собирал жалобы по выбросам. Затем перешел в Минэкологии, где трудился начальником Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота. В начале 2020 года Безрукова повысили до замминистра экологии Челябинской области.

12 июля сообщалось, что в Москве главного госинспектора Центральной таможни задержали за получение крупной взятки.