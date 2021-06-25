Российский судья сел за крупную взятку от пристава

Бывшего судью Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева, который получил взятку в крупном размере от пристава-исполнителя, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, осенью 2019 года пристав-исполнитель передал судье 250 тысяч рублей, чтобы он вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденного. Бурцев получил аванс в служебном кабинете районного суда и был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ России. Вся сумма взятки должна была составить 500 тысяч рублей.

Пристав приговорен к трем годам лишения свободы.

Осужденному Александру Мукоедову, отбывающему девятилетний срок в колонии за убийство охранника на АЗС, добавили еще семь лет заключения за дачу взятки.