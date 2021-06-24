В подмосковном Домодедово суд арестовал летного директора российской авиакомпании, подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, решение было принято по ходатайству следствия. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей топ-менджера.

Речь идет о летном директоре S7 Airlines Мансуре Бадракове, которого 23 июня задержали сотрудники ФСБ.

По данным следствия, 21 июня подозреваемый через посредника, являющегося ведущим пилотом-инструктором, получил взятку в полтора миллиона рублей за содействия в трудоустройстве в авиакомпанию. Посредник находится под подпиской о невыезде. Ему и топ-менеджеру будет предъявлено обвинение.

Сообщалось, что Бадраков получил деньги за должность капитана лайнера Airbus A320neo от пилота.