Возбуждено дело из-за двойной оплаты «Роскосмосом» работ по запуску кораблей

В Москве следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в связи с двойной оплатой работ по запуску космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС», ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, основанием для расследования стали результаты аудита, проведенного «Роскосмосом» в 2018 году. В ходе проверки было установлено, что с 2010 по 2018 год госкорпорация заключала с головным научно-исследовательским институтом ЦНИИмаш договоры на обновление и усовершенствование программно-технических средств, а также подготовку персонала космодрома Байконур, центра управления полетами и научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев».

Однако ЦНИИмаш привлекал для проведения этих работ ракетно-космическую корпорацию «Энергия» (РКК), которая, в свою очередь, нанимала «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП).

В ходе предварительного следствия выяснилось, что ЦНИИмаш передавал свои данные «Энергии», а она передавала затем в «Роскосмос» результаты работ, якобы сделанных ЦТП. В итоге «Роскосмос» дважды оплатил работы по подготовке персонала и усовершенствованию программно-технического обеспечения полетов.

Подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу пока нет, но не исключено, что в ближайшее время они могут появиться из числа заместителей бывшего гендиректора «Энергии» Владимира Солнцева, который руководил корпорацией до 2018 года.

Он был задержан 27 августа по обвинению в мошенничестве на один миллиард рублей. Ему вменяется хищение одного миллиарда рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Солнцев свою вину не признает.

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