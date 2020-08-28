Экс-глава ракетно-космической корпорации России отказался признать вину в афере

Бывший глава ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в «Роскосмос», Владимир Солнцев отказался признать вину в мошенничестве на один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу судья Бабушкинского суда столицы сообщила, что он не признает вину. Солнцеву вменяется хищение одного миллиарда рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции.

Свидетель назвал его организатором преступной группы. Следствие просит арестовать Солнцева на два месяца.

О задержании Солнцева и руководителя научно-производственного предприятия «Исток» из Ростеха Александра Борисова сообщалось 27 августа. Также по делу проходят еще ряд бывших менеджеров. Трое фигурантов скрылись и объявлены в розыск.

«Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"».

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