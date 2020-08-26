По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски

В Московской области полицейские провели обыски у ряда бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в государственную корпорацию «Роскосмос», и у представителя руководства компании, входящей в «Ростех». Об этом в среду, 26 августа, сообщает ТАСС

По данным агентства, оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС). Следователи полагают, что деньги были похищены через подставные фирмы.

Новый модуль должен был стать альтернативным источником питания для российского сегмента МКС. Его выходная мощность должна была составить около 18 киловатт в сутки. Запуск запланирован на 2022 год.

Ранее 26 августа сообщалось, что в Томске суд приговорил сотрудника научно-производственного центра (НПЦ) «Полюс» к двум годам условно за кражу деталей военной техники.