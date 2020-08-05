Осужденного за госизмену российского ученого досрочно освободят

Тверской областной суд подтвердил условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного за государственную измену бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. Об этом в среду, 5 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, российский ученый, передававший секретные данные Китаю, выйдет из колонии в августе. Решение суда вступило в законную силу.

В 2011 году Лапыгин отправил по электронной почте гражданину КНР демоверсию программного комплекса, позволяющего рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

В программе имелись сведения, составляющие государственную тайну, но в 2010 году было получено заключение о возможности ее открытого опубликования. Лапыгин объяснял, что отправляя сообщение иностранцу, действовал в интересах научно-исследовательского института, рассчитывая заключить с Китаем выгодный контракт. 6 сентября 2016 года Мосгорсуд на закрытом процессе приговорил Лапыгина к семи годам лишения свободы за госизмену.

Лапыгин на протяжении многих лет был сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), являющегося головным институтом «Роскосмоса». Он также преподавал в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

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