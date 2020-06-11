Осужденного за госизмену 79-летнего российского ученого из «Роскосмоса» освободят

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 79-летнего российского ученого Владимира Лапыгина, который отбывает семилетний срок за госизмену. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный сможет выйти из колонии на свободу через 10 дней, если решение суда не будет обжаловано и оно вступит в законную силу.

Лапыгин на протяжении многих лет был сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), являющегося головным институтом «Роскосмоса». Он также преподавал в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

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6 сентября 2016 года Мосгорсуд на закрытом процессе приговорил Лапыгина к семи годам за госизмену, за которую УК предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину ученый не признал.

В 2018 году фамилия Лапыгин была включена в список политзаключенных, который телеведущая и российский политик Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путина с просьбой о помиловании.

Отбывая наказание в колонии, ученый написал статью о своем уголовном деле, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Из нее следует, что в 2011 году Лапыгин отправил по электронной почте гражданину КНР демоверсию программного комплекса, позволяющего рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов. В этой программе имелись сведения, составляющие государственную тайну, но в 2010 году было получено заключение о возможности ее открытого опубликования. Лапыгин объяснял, что отправляя сообщение иностранцу, действовал в интересах ЦНИИмаш, так как рассчитывал заключить с Китаем выгодный контракт.

Лапыгин давал показания по уголовному делу своего подчиненного — научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого обвиняли в передаче спецслужбам стран НАТО секретных данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал».

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