ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»

В Томске суд приговорил сотрудника научно-производственного центра (НПЦ) «Полюс» к двум годам условно за кражу деталей военной техники. Об этом в среду, 26 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ.

27-летний сотрудник центра признан виновным в краже в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Свою вину осужденный полностью признал. Все похищенное было возвращено в «Полюс», что, как отметили в ФСБ, предотвратило срыв исполнения обязательств по гособоронзаказу.

НПЦ «Полюс» — подразделение «Роскосмоса», выпускающее бортовое оборудование для авиакосмической и морской техники. Большая часть российской орбитальной группировки оснащена приборами производства этого центра.

Ранее стало известно о заработке генерального директора «Роскосмоса» за 2019 год. Дмитрий Рогозин заработал 44,1 миллиона рублей. За восемь месяцев 2018 года — Рогозин возглавил «Роскосмос» в мае — его доход составил 29,5 миллиона рублей.

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