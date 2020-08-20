Раскрыт заработок Рогозина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за 2019 год заработал 44,1 миллиона рублей. Соответствующие данные содержатся в декларации о доходах, опубликованной на сайте госкорпорации.

За восемь месяцев 2018 года — Рогозин возглавил «Роскосмос» в мае — его доход составил 29,5 миллиона рублей. Он находится на четвертом месте по размеру доходов. Его опережают советник Андрей Клепач (85,3 миллиона рублей), председатель научно-технического совета Юрий Коптев (50,2 миллиона рублей) и еще один советник Дмитрий Ступаков (44,4 миллиона рублей).

Указывается, что Рогозину принадлежит земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 782,7 квадратных метров. В пользовании у него также есть квартира площадью 346 «квадратов».

Глава «Роскосмоса» владеет автомобилями ГАЗ-21Р «Волга» и Mercedes-Benz S560 (их стоимость начинается от 7 миллионов рублей), а также мотоциклом BMW R1200GS Adventure. Эти транспортные средства Рогозин декларировал и в 2019 году.

Супруга Рогозина за прошедший год заработала 2,8 миллиона рублей, что на 500 тысяч меньше, чем в 2018-м. В собственности у нее находится автомобиль Range Rover.