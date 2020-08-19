Назван заработок главы Следственного комитета России

Назван годовой заработок главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию о доходах, в 2019-м Бастрыкин заработал 12,4 миллиона рублей, это почти на миллион больше, чем годом ранее.

В собственности у главы СКР значится только дача площадью в 257,4 квадратного метра, а в пользовании — квартира площадью 224,4 квадратного метра и дача площадью 294,3 квадратного метра. Что касается жены Бастрыкина, Ольги Александровой, то в прошлом году она заработала 11,4 миллиона рублей. В совместной собственности у нее есть квартира на 216 квадратных метров, а в пользовании — земельный участок площадью 2,9 тысячи квадратных метров и дача площадью 138,5 квадратного метра.

Ранее в августе стало известно, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 миллионов рублей. Это вдвое больше заработка отца. В пресс-службе главы региона объясняли, что сумма была выручена за счет продажи имущества.