Малолетняя дочь российского губернатора заработала в два раза больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца. Информация об этом размещена на сайте правительства.

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В 2018 году она отчиталась о доходе в 8 миллионов рублей. В пользовании малолетней дочери российского губернатора — квартира площадью 127,7 квадратных метра, машино-место и нежилое помещение-кладовая. Деньги на покупку этого она получила от продажи недвижимого имущества и из накоплений отца за 2018 год.

Любимов заработал более 4,3 миллионов рублей (в 2018 году — 15 миллионов рублей). Доход супруги главы региона составил 1,8 миллиона рублей — в два раза больше, чем в 2018 году. В собственности у нее автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 квадратных метра, а также доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра.

В пользовании у семьи губернатора также имеется квартира площадью 205,1 квадратных метра. Машины у главы региона нет. Старшая дочь губернатора Алёна родилась в 2001 году, а младшая (Валерия) — в 2006 году. Алена достигла совершеннолетия, поэтому сведения о ней больше не указываются в декларации.

Ранее свердловский депутат от «Единой России» Илья Гаффнер отчитался о доходах за 2019 год в четыре копейки. В 2015 году он прославился тем, что посоветовал россиянам меньше есть в кризис.