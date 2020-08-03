Советовавший меньше есть россиянам депутат отчитался о доходах в четыре копейки

Свердловский депутат от «Единой России» Илья Гаффнер отчитался о доходах за 2019 год в четыре копейки, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального парламента. В 2015 году он прославился советом россиянам меньше есть в кризис.

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В пользовании у него имеется квартира площадью 66,6 квадратного метра. Также у депутата есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратных метров. Самым богатым из свердловских депутатов стал зампредседателя парламента Виктор Маслаков, который заработал 90 миллионов рублей.

В июле 2016 года Гаффнера признали банкротом, позже он был оштрафован за сокрытие доходов при банкротстве.

В феврале 2017 года Свердловский областной суд лишил депутата диплома о дополнительном образовании.

В начале 2015 года Гаффнер заявил на мероприятии «Единой России» по мониторингу цен в магазинах, что если россиянам не хватает денег, то «надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например». Высказывание получило широкий общественный резонанс, а сам Гаффнер утверждал, что его слова были неверно поняты.